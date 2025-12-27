Ричмонд
28.12
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.15
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
28.12
Баффало
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
28.12
Виннипег
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
28.12
Каролина
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.50
П2
3.70
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Джерси
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.20
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
28.12
Торонто
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
28.12
Флорида
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
28.12
Даллас
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.19
П2
6.11
Хоккей. НХЛ
28.12
Сент-Луис
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
28.12
Лос-Анджелес
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
28.12
Ванкувер
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
28.12
Вегас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
28.12
Калгари
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
28.12
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Амур
4
П1
X
П2

ИИХФ начала разбирательство из-за отказа сборной Канады от рукопожатий после победы над Чехией в матче МЧМ

Международная федерация хоккея начало разбирательство в отношении игроков молодежной сборной Канады, которые покинули лед без рукопожатий с хоккеистами команды Чехии. Канадцы выиграли в матче группового этапа со счетом 7:5.

Источник: Спортс"

Международная федерация хоккея начало разбирательство в отношении игроков молодежной сборной Канады, которые покинули лед без рукопожатий с хоккеистами команды Чехии. Канадцы выиграли в матче группового этапа со счетом 7:5.

Федерация хоккея Канады извинилась за поведение игроков молодежки.

"ИИХФ открыла дисциплинарное разбирательство по инциденту, произошедшему после матча Канада — Чехия 26 декабря 2025 года.

Дело будет рассмотрено в соответствии с Дисциплинарным регламентом ИИХФ и действующими процедурными нормами.

ИИХФ привержена защите турнира и сохранению его целостности. От всех участников соревнований ожидается соблюдение высочайших стандартов поведения ради обеспечения честности, взаимного уважения и авторитета турнира", — говорится в заявлении ИИХФ.