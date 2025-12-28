Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Лос-Анджелес
3
:
Анахайм
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
22.00
П2
44.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Даллас
2
:
Чикаго
2
Все коэффициенты
П1
2.05
X
2.90
П2
5.40
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сент-Луис
2
:
Нэшвилл
1
Все коэффициенты
П1
1.57
X
3.80
П2
8.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Виннипег
3
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Флорида
0
:
Тампа-Бэй
0
Все коэффициенты
П1
48.00
X
5.63
П2
1.17
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.61
П2
7.60
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.66
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.36
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Овечкин забил 912-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 989-й, до рекорда Гретцки — 27 шайб

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси» (3:3, идет 3-й период).

40-летний россиянин отличился на 50-й минуте, сравняв счет (3:3). Это его 912-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и 989-й — с учетом плей-офф.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).

Сегодня на счету Овечкина также голевая передача. Всего в 38 играх текущего сезона форвард набрал 33 (15+18) очков, прервав 9-матчевую безголевую серию.

