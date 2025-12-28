Овечкин против «Нью-Джерси»: 1-й гол за 10 матчей, ассист, 3 броска, 2 хита и «+2» за 15:20. У него 15+18 в 38 играх

40-летний россиянин прервал безголевую серию из 9 игр. В текущем сезоне у него 33 (15+18) очка в 38 играх при полезности «+5».
Сегодня Овечкин (15:20, «+2») реализовал 1 из 3 бросков в створ и применил 2 силовых приема.
Овечкин забил 912-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 989-й, до рекорда Гретцки — 27 шайб.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше