Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Ванкувер
0
:
Сан-Хосе
1
Все коэффициенты
П1
3.18
X
5.20
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вегас
1
:
Колорадо
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.70
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
1-й период
Калгари
0
:
Эдмонтон
0
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
2-й период
Лос-Анджелес
4
:
Анахайм
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
74.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Даллас
3
:
Чикаго
3
Все коэффициенты
П1
5.63
X
1.45
П2
10.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сент-Луис
3
:
Нэшвилл
1
Все коэффициенты
П1
1.20
X
13.00
П2
77.00
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.61
П2
7.60
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.66
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.36
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Овечкин против «Нью-Джерси»: 1-й гол за 10 матчей, ассист, 3 броска, 2 хита и «+2» за 15:20. У него 15+18 в 38 играх

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).

40-летний россиянин прервал безголевую серию из 9 игр. В текущем сезоне у него 33 (15+18) очка в 38 играх при полезности «+5».

Сегодня Овечкин (15:20, «+2») реализовал 1 из 3 бросков в створ и применил 2 силовых приема.

Овечкин забил 912-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 989-й, до рекорда Гретцки — 27 шайб.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
