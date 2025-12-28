Ричмонд
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
1
:
Сан-Хосе
2
Все коэффициенты
П1
4.81
X
3.90
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас
2
:
Колорадо
2
Все коэффициенты
П1
3.33
X
3.35
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
2-й период
Калгари
2
:
Эдмонтон
1
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.85
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
6
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.61
П2
7.60
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.66
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.36
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2

Кучеров дважды забил «Флориде» и стал 3-й звездой матча. У него 47 очков в 33 играх в сезоне

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:2) и был признан третьей звездой.

Вторую шайбу 32-летний россиянин забросил в пустые ворота. В текущем сезоне на его счету стало 47 (15+32) очков в 33 играх при полезности «+12».

Кучеров делит текущее 6-е место в гонке бомбардиров лиги.

Сегодня Никита (18:29, «+2») реализовал 2 из 3 бросков в створ, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.

Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
