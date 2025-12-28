Кучеров дважды забил «Флориде» и стал 3-й звездой матча. У него 47 очков в 33 играх в сезоне

Вторую шайбу 32-летний россиянин забросил в пустые ворота. В текущем сезоне на его счету стало 47 (15+32) очков в 33 играх при полезности «+12».
Кучеров делит текущее 6-е место в гонке бомбардиров лиги.
Сегодня Никита (18:29, «+2») реализовал 2 из 3 бросков в створ, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше