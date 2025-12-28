Ричмонд
2-й период
Ванкувер
1
:
Сан-Хосе
2
Все коэффициенты
П1
4.44
X
3.80
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас
2
:
Колорадо
2
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.70
П2
4.05
Хоккей. НХЛ
2-й период
Калгари
2
:
Эдмонтон
1
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.80
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
5
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.61
П2
7.60
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.66
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.36
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2

Капризов набрал 1+2 в матче с «Виннипегом» и стал 2-й звездой. У него 23+23 в 39 играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:3 ОТ).

Источник: Спортс"

28-летний россиянин был признан второй звездой встречи, а первой назвали Матса Зукарелло, которому удалось перевести игру в овертайм на 59:38.

Капризов прервал безголевую серию из 3 игр. На его счету 46 (23+23) очков в 39 играх в сезоне — занимает текущее 8-е место в гонке бомбардиров лиги.

Сегодня Кирилл (22:16, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.

Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
