Капризов набрал 1+2 в матче с «Виннипегом» и стал 2-й звездой. У него 23+23 в 39 играх

28-летний россиянин был признан второй звездой встречи, а первой назвали Матса Зукарелло, которому удалось перевести игру в овертайм на 59:38.
Капризов прервал безголевую серию из 3 игр. На его счету 46 (23+23) очков в 39 играх в сезоне — занимает текущее 8-е место в гонке бомбардиров лиги.
Сегодня Кирилл (22:16, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.Читать дальше