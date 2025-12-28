«Бей своих, чтобы чужие боялись»: Лукашенко высказался о своем падении на матче по хоккею

До этого Лукашенко упал во время хоккейного матча после того, как в него врезался партнер по команде. Это был экс-нападающий «Салавата» и минского «Динамо» Ярослав Чуприс. После случившегося виновник падения кинул клюшку и бросился на помощь главе государства.