Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
29.12
Детройт
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.12
Коламбус
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
29.12
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.60
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
29.12
Чикаго
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
3.22
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
29.12
Сиэтл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
8
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2

«Бей своих, чтобы чужие боялись»: Лукашенко высказался о своем падении на матче по хоккею

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал RT о своем состоянии после падения во время матча по хоккею.

Источник: РИА "Новости"

Политик сообщил, что с ним все в порядке и чувствует он себя хорошо. Несмотря на растяжение мышц спины, он готовится к следующей игре.

«Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись», — сказал белорусский лидер.

До этого Лукашенко упал во время хоккейного матча после того, как в него врезался партнер по команде. Это был экс-нападающий «Салавата» и минского «Динамо» Ярослав Чуприс. После случившегося виновник падения кинул клюшку и бросился на помощь главе государства.

Матч проходил между командой президента и сборной Брестской области. Игра завершилась вничью со счетом 5:5. Менее чем за секунду до конца матча счет сравнял сын главы государства Николай Лукашенко.

В апреле этого года президент Белоруссии похвастался, что играл в хоккей со знаменитым хоккеистом Уэйном Гретцки. Политик рассказал, что спортсмен приезжал в Минск в 2010 году для участия в Матче Звезд КХЛ.