Фетисов о падении Лукашенко на лед: «Мы играли с президентом Беларуси и Путиным в тройке. В матчах с такими персонами не может быть экстремальных ситуаций. Важно бережное отношение»

"Мы играли с Александром Григорьевичем и с нашим президентом в одной тройке. Да, хоккей — это игра, но вы же понимаете, что в матчах с участием таких персон не может быть никаких экстремальных ситуаций. И сколько бы мы ни играли в таких матчах, всегда очень важно бережное отношение к людям с разным уровнем подготовки и разным возрастом.