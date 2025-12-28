Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
29.12
Детройт
:
Торонто
Хоккей. НХЛ
29.12
Коламбус
:
Айлендерс
Все коэффициенты
2.25
4.30
2.82
Хоккей. НХЛ
29.12
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Все коэффициенты
2.07
4.60
3.05
Хоккей. НХЛ
29.12
Чикаго
:
Питтсбург
Все коэффициенты
3.20
4.30
2.15
Хоккей. НХЛ
29.12
Сиэтл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
2.73
4.30
2.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Динамо М
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
8
:
СКА
4
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Спартак
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
2
:
Северсталь
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
4
:
Лада
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Торпедо
0
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Сибирь
3
Фетисов о падении Лукашенко на лед: «Мы играли с президентом Беларуси и Путиным в тройке. В матчах с такими персонами не может быть экстремальных ситуаций. Важно бережное отношение»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об игре в хоккей с Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что президент Беларуси упал на лед в матче между со сборной Брестской области (5:5). В главу Беларуси въехал бывший игрок «Салавата Юлаева» и минского «Динамо» Ярослав Чуприс. Экс-хоккеист катился спиной и не видел Лукашенко, в итоге президент Беларуси упал на лед.

"Мы играли с Александром Григорьевичем и с нашим президентом в одной тройке. Да, хоккей — это игра, но вы же понимаете, что в матчах с участием таких персон не может быть никаких экстремальных ситуаций. И сколько бы мы ни играли в таких матчах, всегда очень важно бережное отношение к людям с разным уровнем подготовки и разным возрастом.

Поэтому отдельная история — подбирать тех людей, кто выйдет на лед. Надеюсь, что с Александром Григорьевичем ничего страшного не произошло, он очень уважаем в нашем хоккейном мире.

А играть надо только с теми, кто понимает смысл хоккея во всех его проявлениях. Хоккей — это крутая и очень высокоинтеллектуальная игра", — заявил Фетисов.

Чуприс спиной сбил Лукашенко с ног в матче команды президента Беларуси с Брестской областью.

Лукашенко о падении на лед после контакта с Чуприсом: «Бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины».