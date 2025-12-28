Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
29.12
Чикаго
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
29.12
Сиэтл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
8
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Третьяк о 2:1: «Давно такой игры у ЦСКА не видел. Они выглядели мощнее “Спартака”, показали, что будут бороться за чемпионство»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о победе ЦСКА в матче против «Спартака» (2:1).

Источник: Спортс"

«Я давно такой игры у ЦСКА не видел. При этом оба вратаря сыграли хорошо. ЦСКА выглядел мощнее, выиграл по заслугам, действительно показал, что будет бороться за чемпионство», — сказал Третьяк.

Перед матчем Третьяк вместе с Борисом Михайловым и Владимиром Лутченко принял участие в символическом вбрасывании, посвященном 50-летию первой в истории клубной Суперсерии с участием ЦСКА и «Крыльев Советов» против команд НХЛ.

Во время матча показывали архивные кадры матчей, в том числе и игры ЦСКА с «Филадельфией», в которой главный тренер армейцев Константин Локтев уводил команду из-за грубой игры соперника.

«Все-таки уважают ветеранов, победы вдохновляют молодежь. Если бы я молодым тогда вышел, то сыграл бы за себя и за того парня. Что касается игры в Филадельфии, многие не знают, в каких условиях мы играли. Нам сразу дали понять, что вы здесь не выиграете, и судьи ничего не смотрели», — отметил Третьяк.

ЦСКА играет в альтернативной форме с серпом и молотом в матче против «Спартака». Третьяк, Михайлов и Лутченко провели символическое вбрасывание.