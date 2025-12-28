Квартальнов о победе в 1000-м матче в КХЛ: «Хорошая игра “Динамо” Минск. Благодарен всем, кто приготовил праздник, 15 тысяч на трибунах кайфуют, их не обманешь»

Большое спасибо всем, кто приготавливал этот праздник. Здесь все было на очень профессиональном уровне. Это очень круто. Минское «Динамо» в этом моменте — лучший клуб, даже не один из. Очень благодарен всем этим людям. На трибунах 15 тысяч человек — их же не обманешь, они просто кайфуют от этой обстановки. Ну и ребята на льду молодцы, которые подарили этот праздник, — сказал Квартальнов.