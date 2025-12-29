Ричмонд
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
3.17
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
04:00
Сиэтл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
8
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Фетисов заявил, что надо быть аккуратнее во время игры с Путиным или Лукашенко

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал падение президента Белоруссии Александра Лукашенко в хоккейном матче. Его слова передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Мы играли с Лукашенко и с нашим президентом в одной тройке. Да, хоккей — это игра, но в матчах с участием таких персон не может быть никаких экстремальных ситуаций. Очень важно бережное отношение к людям с разным уровнем подготовки и разным возрастом», — заявил Фетисов.

28 декабря Александр Лукашенко упал во время хоккейного матча после того, как в него врезался партнер по команде. Это был экс-нападающий «Салавата» и минского «Динамо» Ярослав Чуприс. После случившегося виновник падения кинул клюшку и бросился на помощь главе государства.

Матч проходил между командой президента и сборной Брестской области. Игра завершилась вничью со счетом 5:5. Менее чем за секунду до конца матча счет сравнял сын главы государства Николай Лукашенко.