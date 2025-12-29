Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
3.17
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
04:00
Сиэтл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
8
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Ги Буше о 0+0 у Костина в 14 матчах за «Авангард»: «Требуется 3 месяца для набора формы. Кузнецов из “Металлурга” тоже набирает кондиции»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что нападающему Климу Костину потребуется 3 месяца для набора формы. У 26-летнего форварда 0 очков в 14 матчах текущего Fonbet Чемпионата КХЛ при полезности «минус 6».

Источник: Спортс"

— Можете оценить игру Костина? 14 игр, очков по‑прежнему нет.

— Я говорил о трех месяцах, которые ему потребуются для набора формы. Ровно столько же, сколько он пропустил — август, сентябрь и октябрь.

В лиге есть другие примеры. Тот же Евгений Кузнецов из «Металлурга», игравший в НХЛ, тоже набирает кондиции, — сказал Буше.