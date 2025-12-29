Ричмонд
Кучеров сделал дубль в матче с «Монреалем», став 1-й звездой. У него 17+32 в 34 играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал дубль в матче НХЛ с «Монреалем» (5:4 Б) и был признан первой звездой.

Источник: Sports

Россиянин продлил результативную серию (4+3) до 4 игр, набрав 49-е (17+32) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 34 матча.

Сегодня за 19:48 (1:32 — в большинстве) у Кучерова 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность — «плюс 1».

