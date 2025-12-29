Брэзо с хет-триком, Кучеров и Марченко с дублями — звезды дня в НХЛ

Третья звезда — форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко, забивший два гола, в том числе победный в матче с «Айлендерс».
Вторая звезда — форвард «Тампы» Никита Кучеров, сделавший дубль в матче с «Монреалем» (5:4 Б).
Первая звезда — форвард «Питтсбурга» Джастин Брэзо с хет-триком в матче с «Чикаго» (7:3).
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше