Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.83
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Питтсбург
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Тампа-Бэй
5
:
Монреаль
4
П1
X
П2

Брэзо с хет-триком, Кучеров и Марченко с дублями — звезды дня в НХЛ

Стали известны лучшие хоккеисты очередного игрового дня в НХЛ.

Третья звезда — форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко, забивший два гола, в том числе победный в матче с «Айлендерс».

Вторая звезда — форвард «Тампы» Никита Кучеров, сделавший дубль в матче с «Монреалем» (5:4 Б).

Первая звезда — форвард «Питтсбурга» Джастин Брэзо с хет-триком в матче с «Чикаго» (7:3).

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше