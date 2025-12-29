Фетисов об Овечкине и рекорде Гретцки: «Он говорил: “Доберусь до второго места, обойду Хоу, и уже хорошо”. Я ответил: “Саша, вторых обычно жалеют. Давай, собирайся. Надо нацеливаться выше”

Капитан «Вашингтона» сделал это в апреле 2025 года.
«Мы много говорили с ним об этом около трех лет назад. Тогда он сказал: “Сейчас доберусь до второго места, обойду Горди Хоу, и уже будет хорошо”. Я ответил: “Саша, вторых обычно жалеют. Давай, собирайся. Надо нацеливаться выше. Ты сможешь это сделать”.
Сказал ему, что он может войти не только в историю НХЛ, но и в историю мирового спорта. Для этого нужно правильно расставить приоритеты и поверить в себя.
В прошлом сезоне мы часто общались, когда эта цифра была уже совсем рядом. Поддержка в такие моменты очень важна. Конечно, рядом была семья, мама, близкие. Мне кажется, он поверил в себя и сделал невозможное. Теперь это ориентир для всего поколения.
Спорт — это та сфера деятельности, где при желании, таланте и поддержке можно добиваться любых результатов", — сказал Фетисов.
Александр Мостовой: «Овечкин — человек года. Побил вечный рекорд Гретцки. Слово “вечный” теперь даже не знаю как переименовать, ибо он был побит».