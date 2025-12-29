Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.58
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Питтсбург
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Тампа-Бэй
5
:
Монреаль
4
П1
X
П2

Фетисов об Овечкине и рекорде Гретцки: «Он говорил: “Доберусь до второго места, обойду Хоу, и уже хорошо”. Я ответил: “Саша, вторых обычно жалеют. Давай, собирайся. Надо нацеливаться выше”

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о том, как мотивировал Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» сделал это в апреле 2025 года.

«Мы много говорили с ним об этом около трех лет назад. Тогда он сказал: “Сейчас доберусь до второго места, обойду Горди Хоу, и уже будет хорошо”. Я ответил: “Саша, вторых обычно жалеют. Давай, собирайся. Надо нацеливаться выше. Ты сможешь это сделать”.

Сказал ему, что он может войти не только в историю НХЛ, но и в историю мирового спорта. Для этого нужно правильно расставить приоритеты и поверить в себя.

В прошлом сезоне мы часто общались, когда эта цифра была уже совсем рядом. Поддержка в такие моменты очень важна. Конечно, рядом была семья, мама, близкие. Мне кажется, он поверил в себя и сделал невозможное. Теперь это ориентир для всего поколения.

Спорт — это та сфера деятельности, где при желании, таланте и поддержке можно добиваться любых результатов", — сказал Фетисов.

Александр Мостовой: «Овечкин — человек года. Побил вечный рекорд Гретцки. Слово “вечный” теперь даже не знаю как переименовать, ибо он был побит».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше