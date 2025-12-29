Ричмонд
«Овечкина в хоккее вряд ли догонят, так же происходит с Есениным. Поэзия Есенина — тоже незаменимое звено для русского культурного кода». Филолог Жорбин о поэте

Кандидат филологических наук, лауреат конкурса «Учитель года-2023» Андрей Жорбин провел параллель между Александром Овечкиным и поэтом Сергеем Есениным (годы жизни: 1895−1925).

Источник: Спортс"

«Когда мы говорим, что Овечкина в хоккее вряд ли кто-то догонит, то так же происходит с Есениным. Во-первых, сама эпоха. Народная трагедия гражданской войны. То есть смена технологического уклада, уход от аграрной России к России индустриальной, все это выражено у Есенина», — сказал филолог.

Отвечая на вопрос об актуальности Есенина для современных школьников, он провел прямую параллель с национальными символами, не теряющими своей ценности.

«Поэзия Есенина — это тоже незаменимое звено для русского культурного кода. Это то, что дороже нефти, то, что дороже газа. И если мы сумеем не обесценить ее в информационно-технологическую нашу эпоху, значит, мы можем смело говорить о своем культурном суверенитете», — добавил Жорбин.

Быков о спортсменах года в России: «Овечкин и шахматистка Горячкина. Она стала чемпионкой мира — мы нечасто вспоминаем о таких спортсменах, хотя они этого достойны».

