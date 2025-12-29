Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Металлург Мг
3
:
Трактор
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.00
П2
36.00
Хоккей. НХЛ
30.12
Каролина
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.31
П2
3.43
Хоккей. НХЛ
30.12
Оттава
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.60
П2
3.91
Хоккей. НХЛ
30.12
Флорида
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
30.12
Виннипег
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.40
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
30.12
Сент-Луис
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.30
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
30.12
Калгари
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
30.12
Колорадо
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.26
Хоккей. НХЛ
30.12
Юта
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.20
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
30.12
Анахайм
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.50
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
30.12
Вегас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
30.12
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.20
П2
2.46

Кожевников о спортсмене года: «Овечкин вне конкуренции. Он поставил рекорд мирового уровня, который прославляет Россию»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года.

Источник: Спортс"

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.

С учетом плей-офф у него 989 голов. По этому показателю Овечкин занимает 2-н место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

"Для меня Александр вне конкуренции. Кто-то не считает его достижение российским из-за выступления в НХЛ? Он сделал это на весь мир, поставил рекорд мирового уровня, который прославляет нашу страну.

В НХЛ, безусловно, есть и другие хорошие ребята, но это сделать смог только Овечкин. Что касается погони за абсолютным рекордом Гретцки, пожелаем ему удачи. Но чтобы стать спортсменом года, достаточно и уже имеющегося рекорда", — сказал Кожевников.

