Максим Сушинский: «Овечкин — спортсмен 2025 года в России. Как будто это безальтернативный вариант. Конкурентов у Саши не вижу»

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.
"Овечкин — спортсмен 2025 года в России. Как будто это безальтернативный вариант. Конкурентов у Саши я не вижу.
Никаких международных соревнований сейчас нет, а он чуть ли единственный спортсмен, который сейчас представляет нашу страну за границей на высоком уровне", — сказал Сушинский.
