Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
30.12
Каролина
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
30.12
Оттава
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.60
П2
3.87
Хоккей. НХЛ
30.12
Флорида
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
30.12
Виннипег
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
30.12
Сент-Луис
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.30
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
30.12
Калгари
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
30.12
Колорадо
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.60
П2
4.26
Хоккей. НХЛ
30.12
Юта
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.20
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
30.12
Анахайм
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
30.12
Вегас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
30.12
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.20
П2
2.46
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Трактор
4
П1
X
П2

Максим Сушинский: «Овечкин — спортсмен 2025 года в России. Как будто это безальтернативный вариант. Конкурентов у Саши не вижу»

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина спортсменом 2025 года в России.

Источник: Спортс"

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.

"Овечкин — спортсмен 2025 года в России. Как будто это безальтернативный вариант. Конкурентов у Саши я не вижу.

Никаких международных соревнований сейчас нет, а он чуть ли единственный спортсмен, который сейчас представляет нашу страну за границей на высоком уровне", — сказал Сушинский.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше