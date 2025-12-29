Ричмонд
Фетисов о рекорде Овечкина по голам: «Он большой молодец. Теперь сто лет никто к этой цифре даже не приблизится»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о том, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Источник: Спортс"

В апреле Овечкин побил рекорд Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.

С учетом плей-офф у него 989 голов. По этому показателю Овечкин занимает 2-е место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

— Александр Овечкин наконец побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Это достижение века?

— Любой рекорд, который обсуждают не только в одном виде спорта, но и в других дисциплинах, говорит сам за себя. Это многое значит.

Я заканчивал карьеру примерно в то время, когда играл Гретцки, и тогда казалось, что побить его рекорд просто нереально. И вот Саша подобрался к нему, примерил на себя эту задачу и доказал, что это возможно. Он большой молодец.

В своем возрасте провел выдающийся сезон и забил очень много. И этим восхитил всех, кто понимает, какой ценой это дается. Думаю, теперь сто лет никто к этой цифре даже не приблизится, — сказал Фетисов.

