Хоккей. НХЛ
30.12
Каролина
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
30.12
Оттава
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.60
П2
3.92
Хоккей. НХЛ
30.12
Флорида
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
30.12
Виннипег
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
30.12
Сент-Луис
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
30.12
Калгари
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
30.12
Колорадо
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.22
Хоккей. НХЛ
30.12
Юта
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
30.12
Анахайм
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.55
П2
3.49
Хоккей. НХЛ
30.12
Вегас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.20
П2
2.54
Хоккей. НХЛ
30.12
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.15
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
5
:
Трактор
4
П1
X
П2

Овечкин о признании лучшим спортсменом года: «Приятно, когда люди отмечают мой труд! Постараюсь и дальше радовать болельщиков своими голами! Всех с наступающим!»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о том, что его называют лучшим спортсменом 2025 года в России.

Источник: Спортс"

— «Спорт-Экспресс» и несколько других спортивных изданий признали вас лучшим спортсменом 2025 года. Различные спортивные деятели выделяют вас, подводя итоги года. Как вы ко всему этому относитесь? Следите ли за подобными премиями? После стольких лет карьеры это все еще приятно?

— Конечно! Мне всегда приятно, когда люди отмечают мой труд!

Постараюсь и дальше радовать моих болельщиков своими голами! Всех с наступающим! — сказал Овечкин.

? Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2025» на Спортсе«», Мельникова — вторая.

? Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен мира-2025» на Спортсе«», Махачев — шестой.

Овечкин — лучший спортсмен России в 2025 году по версии «СЭ». Мельникова — 2-я, Бобровский — 3-й, Махачев — 4-й, Батраков — 5-й.

