Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
30.12
Каролина
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
30.12
Оттава
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.60
П2
3.92
Хоккей. НХЛ
30.12
Флорида
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
30.12
Виннипег
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
30.12
Сент-Луис
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
30.12
Калгари
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
30.12
Колорадо
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.22
Хоккей. НХЛ
30.12
Юта
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
30.12
Анахайм
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.55
П2
3.49
Хоккей. НХЛ
30.12
Вегас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.20
П2
2.54
Хоккей. НХЛ
30.12
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.15
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
5
:
Трактор
4
П1
X
П2

Коробкин о 5:4 с «Трактором»: «Мы должны лучше проводить концовки, более солидно играть в обороне. У нас получился плохой 3-й период: упустили преимущество в 2 шайбы. Нельзя такого в дальнейшем допускат

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин прокомментировал победу в матче с «Трактором» (5:4 ОТ).

Источник: Спортс"

Решающий гол в овертайме забил Коробкин.

— Хорошая, интересная игра для болельщиков, но мы должны лучше проводить концовки встреч и более солидно играть в обороне. У нас получился плохой третий период: упустили преимущество в две шайбы. Нельзя такого в дальнейшем допускать.

— В третьем периоде оборона «Трактора» заблокировала восемь бросков. В связи с этим у хозяев были проблемы в завершающей стадии атаки?

— Да как будто бы нет. Просто нам нужно мимо защитников бросать и искать более выгодные позиции. В целом первый период получился для нас хорошим, мы его выиграли 1:0.

— Что поменяли после первого периода?

— Конечно, тренер после первого зашел, дал указания, на чем нужно сконцентрироваться. Мы исправили ошибки, но не буду раскрывать какие.

— «Трактор» поменял игру в третьем периоде? Как получилось, что «Металлург» трижды пропустил?

— Сами себе напривозили, сами допустили ошибки, где-то тактические: неправильно заблокировали. Не могу сказать, что «Трактор» что-то изменил.

— В игре «Трактора» что-то изменилось за последние десять дней с момента последнего матча с этим соперником в Челябинске?

— Мы делали видеоразбор. Я бы не сказал, что что-то изменилось со стороны. Во всяком случае, я не заметил каких-то изменений. Сейчас с Гришкой Дроновым пообщаемся после игры. Может, он расскажет что-нибудь интересное, — с улыбкой сказал Коробкин.