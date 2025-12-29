Ричмонд
Хоккей. НХЛ
30.12
Каролина
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
30.12
Оттава
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.60
П2
3.92
Хоккей. НХЛ
30.12
Флорида
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
30.12
Виннипег
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
30.12
Сент-Луис
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
30.12
Калгари
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
30.12
Колорадо
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.22
Хоккей. НХЛ
30.12
Юта
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
30.12
Анахайм
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.55
П2
3.49
Хоккей. НХЛ
30.12
Вегас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.20
П2
2.54
Хоккей. НХЛ
30.12
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.15
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
5
:
Трактор
4
П1
X
П2

Рашников о целях «Металлурга»: «Я максималист: если просто будем где-то болтаться, то я не хотел бы этого делать»

Президент «Металлурга» Виктор Рашников вспомнил, как он встал во главе хоккейного клуба.

Источник: Спортс"

«В 1993 году ко мне в кабинет пришли Геннадий Иванович Величкин и Валерий Викторович Постников: “Не могли бы вы возглавить наш хоккейный клуб?”.

Я вопрос сразу задал: «Мы когда-нибудь сможем завоевывать награды, 1-е место?».

Геннадий Иваныч, не задумываясь, с ходу сказал: «Конечно! Для этого мы и создаем команду и приглашаем вас». С этого момента я, практически не думая, согласился возглавить. В то время это еще называлось «представитель от коллектива». Уже в 1996 году было название «президент хоккейной команды». С этого началось.

Мы действительно взяли обязательства. Я просто сказал, что по жизни я человек-максималист: если мы просто будем где-то болтаться, то я, конечно, не хотел бы этого делать«, — поделился воспоминаниями председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников в сериале “7−10 главных вопросов” — проекте, посвященном 70-летию клуба.