Рашников о целях «Металлурга»: «Я максималист: если просто будем где-то болтаться, то я не хотел бы этого делать»

Геннадий Иваныч, не задумываясь, с ходу сказал: «Конечно! Для этого мы и создаем команду и приглашаем вас». С этого момента я, практически не думая, согласился возглавить. В то время это еще называлось «представитель от коллектива». Уже в 1996 году было название «президент хоккейной команды». С этого началось.