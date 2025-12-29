Рашников о целях «Металлурга»: «Я максималист: если просто будем где-то болтаться, то я не хотел бы этого делать»

«В 1993 году ко мне в кабинет пришли Геннадий Иванович Величкин и Валерий Викторович Постников: “Не могли бы вы возглавить наш хоккейный клуб?”.
Я вопрос сразу задал: «Мы когда-нибудь сможем завоевывать награды, 1-е место?».
Геннадий Иваныч, не задумываясь, с ходу сказал: «Конечно! Для этого мы и создаем команду и приглашаем вас». С этого момента я, практически не думая, согласился возглавить. В то время это еще называлось «представитель от коллектива». Уже в 1996 году было название «президент хоккейной команды». С этого началось.
Мы действительно взяли обязательства. Я просто сказал, что по жизни я человек-максималист: если мы просто будем где-то болтаться, то я, конечно, не хотел бы этого делать«, — поделился воспоминаниями председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников в сериале “7−10 главных вопросов” — проекте, посвященном 70-летию клуба.