Хоккей. НХЛ
03:30
Виннипег
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.22
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.51
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.20
П2
2.54
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.15
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
5
:
Трактор
4
П1
X
П2

«Коламбус» обменял Чинахова в «Питтсбург» на 2 драфт-пика и Хейнена

«Коламбус» обменял нападающего Егора Чинахова в «Питтсбург».

Взамен «Блю Джекетс» получили выбор во втором раунде драфта НХЛ-2026 (ранее принадлежал «Сент-Луису»), выбор в третьем раунде драфта-2027 (ранее принадлежал «Вашингтону») и нападающего Дэнтона Хейнена.

Чинаховнабрал 6 (3+3) очков в 29 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 6» и 10:18 в среднем на льду. Срок контракта форварда с кэпхитом 2,1 млн долларов рассчитан до конца сезоне-2025/26.

В активе Хейнена 2 (1+1) балла в 13 играх НХЛ в нынешнем сезоне. Его соглашение с кэпхитом 2,25 млн долларов рассчитано до конца сезона-2025/26. «Коламбус» отправил Хайнена в «Кливленд» из АХЛ.