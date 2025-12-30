Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Виннипег
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.22
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.51
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.20
П2
2.54
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.15
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
5
:
Трактор
4
П1
X
П2

Владислав Фирстов: «В России люди более опрятные, в Америке не парятся насчет чистоты и уборки, в обуви ходят дома. Нравится, что западные люди всегда улыбаются, ощущение, что у них каждый день как праздник&ra

Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов высказался о североамериканском менталитете.

Источник: Спортс"

Форвард ранее играл в USHL, NCAA и АХЛ.

— Если подводить итоги всех лет, проведенных за океаном, какие особенности менталитета североамериканцев выявили для себя?

— У североамериканцев вся жизнь устроена иначе. В России, например, люди более опрятные. В Северной Америке не парятся насчет чистоты и уборки, все ходят дома в обуви. Для меня это было дико, но со временем я привык, потому что с уважением отношусь к чужим менталитетам.

Мне очень нравится, что западные люди всегда улыбаются. Такое ощущение, что у них каждый день как праздник. Североамериканцы очень позитивные и активные ребята. В этом плане они большие молодцы.

Несмотря на это, меня всегда тянуло в родной Ярославь. Кто бы что ни говорил про этот город, я там родился и вырос. При любой возможности я приезжаю домой и провожу время с близкими. В любой момент жизненная линия наших родных может прерваться, так что нужно уделять им как можно больше внимания. Несложно найти лишнюю минутку, чтобы позвонить или забежать к родственникам, даже если на это нет особой причины, — сказал Фирстов.