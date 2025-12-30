Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Виннипег
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.22
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.51
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.20
П2
2.54
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.15
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
5
:
Трактор
4
П1
X
П2

Егор Коробкин: «Канцеров — красавчик. В этом сезоне прет, здорово играет, ведет команду вперед. На него надо равняться и помогать ему развивать результативность»

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин оценил выступление Романа Канцерова.

Источник: Спортс"

Канцеров набрал 4 (2+2) балла в матче с «Трактором» (5:4 ОТ). Всего на его счету 45 (26+19) очков в 38 играх сезона. Форвард лидирует в гонке снайперов Фонбет Чемпионата КХЛ.

— Роман Канцеров сделал дубль, преодолев отметку в 25 шайб в регулярном чемпионате КХЛ. Что можете сказать об его игре?

— Ромка Канцеров — красавчик. В этом сезоне прет, здорово играет. Молодчик! Он ведет команду вперед. На него надо только равняться и помогать ему развивать результативность. Чтобы она сохранялась дальше, включая матчи плей-офф.

— В матче против «Трактора» Роман Канцеров набирал очки в разных сочетаниях, включая ваше. Какой гол оказался самым красивым?

— По-моему мнению, я не знаю, какой гол был самый красивый. Наверное, первый очень классный. Защитник Артем Минулин подключился, выдал Ромке, и он здорово попал. Красивая комбинация получилась. Наверное, я бы этот гол выделил, — сказал Коробкин.

Канцеров — открытие сезона КХЛ. Как он стал главным снайпером лиги?