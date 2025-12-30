Ричмонд
Хоккей. НХЛ
перерыв
Калгари
0
:
Бостон
1
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.00
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо
1
:
Лос-Анджелес
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.10
П2
6.91
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
1
:
Нэшвилл
1
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.75
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сент-Луис
2
:
Баффало
3
Все коэффициенты
П1
15.00
X
3.84
П2
1.53
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.96
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.80
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
3.27
X
4.35
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.12
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
5
:
Трактор
4
П1
X
П2

«Каролина» забрала Филпа с драфта отказов «Эдмонтона». У форварда 2+1 в 15 играх сезона

27-летний нападающий Ноа Филп стал хоккеистом «Каролины».

Источник: Спортс"

«Харрикейнс» забрали канадского форварда с драфта отказов, куда его поместил «Эдмонтон».

В этом сезоне Филп набрал 3 (2+1) очка при полезности «минус 7» в 15 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время — 10:02.