«Каролина» забрала Филпа с драфта отказов «Эдмонтона». У форварда 2+1 в 15 играх сезона

«Харрикейнс» забрали канадского форварда с драфта отказов, куда его поместил «Эдмонтон».
В этом сезоне Филп набрал 3 (2+1) очка при полезности «минус 7» в 15 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время — 10:02.
27-летний нападающий Ноа Филп стал хоккеистом «Каролины».
