Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Анахайм
1
:
Сан-Хосе
3
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.81
П2
1.43
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас
0
:
Миннесота
5
Все коэффициенты
П1
30.00
X
23.00
П2
1.03
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сиэтл
2
:
Ванкувер
1
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.89
П2
4.81
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
1
:
Бостон
1
Все коэффициенты
П1
3.95
X
2.10
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
3
:
Лос-Анджелес
2
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.50
П2
17.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
3
:
Нэшвилл
2
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.05
П2
11.75
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.96
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.80
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
3.27
X
4.35
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.12
П2
2.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.52
П2
4.13
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

Овечкин не набрал очков против «Флориды»: «-1», 2 броска, 2 минуты штрафа, 5 хитов и 20:24 на льду (8:04 — в большинстве)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сделал результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:5).

Источник: Спортс"

Россиянин завершил с показателем полезности «минус 1», двумя бросками по воротам, двумя минутами штрафа и пятью силовыми приемами.

Форвард провел на льду 20:24 (8:04 — в большинстве).

Овечкин не набрал ни одного очка в 6 из 7 последних матчей в чемпионате. В его активе сейчас 33 (15+18) баллов в 39 играх сезона.

