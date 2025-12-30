Ричмонд
2-й период
Анахайм
1
:
Сан-Хосе
3
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.30
П2
1.40
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас
0
:
Миннесота
5
Все коэффициенты
П1
30.00
X
23.00
П2
1.03
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сиэтл
2
:
Ванкувер
2
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.25
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
1
:
Бостон
1
Все коэффициенты
П1
3.95
X
2.10
П2
3.60
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
3
:
Лос-Анджелес
2
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.12
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
3
:
Нэшвилл
2
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.05
П2
14.75
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.96
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.80
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
3.27
X
4.35
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.12
П2
2.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.52
П2
4.13
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

Гавриков забил 7-й гол в сезоне с передачи Панарина — в матче с «Каролиной». У защитника «Рейнджерс» 15 очков в 41 игре

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забросил шайбу в ворота «Каролины» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Россиянин щелчком отличился на второй минуте первого периода при игре в большинстве, использовав передачи Артемия Панарина и Винсента Трочека.

Таким образом, этот гол стал седьмым для Гаврикова в этом сезоне. В матче против «Харрикейнс» он также получил «минус 1» за полезность, нанес три броска по воротам и провел на льду 26:26 (1:33 — в большинстве, 4:16 — в меньшинстве). В этом чемпионате Владислав имеет в активе 15 (7+8) баллов при полезности «плюс 2» в 41 матче.

На счету Панарина после голевой передачи стало 39 (14+25) очков при полезности «минус 6» в 40 матчах.