Гавриков забил 7-й гол в сезоне с передачи Панарина — в матче с «Каролиной». У защитника «Рейнджерс» 15 очков в 41 игре

Россиянин щелчком отличился на второй минуте первого периода при игре в большинстве, использовав передачи Артемия Панарина и Винсента Трочека.
Таким образом, этот гол стал седьмым для Гаврикова в этом сезоне. В матче против «Харрикейнс» он также получил «минус 1» за полезность, нанес три броска по воротам и провел на льду 26:26 (1:33 — в большинстве, 4:16 — в меньшинстве). В этом чемпионате Владислав имеет в активе 15 (7+8) баллов при полезности «плюс 2» в 41 матче.
На счету Панарина после голевой передачи стало 39 (14+25) очков при полезности «минус 6» в 40 матчах.