Хоккей. НХЛ
перерыв
Анахайм
2
:
Сан-Хосе
4
Все коэффициенты
П1
14.25
X
5.90
П2
1.28
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вегас
1
:
Миннесота
5
Все коэффициенты
П1
34.00
X
21.00
П2
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сиэтл
2
:
Ванкувер
2
Все коэффициенты
П1
3.07
X
2.87
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
перерыв
Калгари
1
:
Бостон
1
Все коэффициенты
П1
18.00
X
1.10
П2
22.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
3
:
Нэшвилл
4
Все коэффициенты
П1
18.00
X
3.90
П2
1.38
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.96
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.80
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
3.27
X
4.35
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.12
П2
2.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.52
П2
4.13
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.33
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

Марченко забил в 3-м матче подряд — «Оттаве». Форвард «Коламбуса» набрал 30 очков в 34 играх сезона НХЛ

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил 14-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:1).

Источник: Спортс"

Форвард отличился в третьем периоды игры, забив в третьей игре подряд. Матч с «Сенаторс» он завершил с полезностью «плюс 1», пятью бросками по воротам и игровым временем 17:27 (4:56 — в большинстве, 0:02 — в меньшинстве).

Также с игре с «Оттавой» результативным действием отличился другой нападающий «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков, сделавший результативную передачу во втором периоде. В этой игре он нанес один бросок по воротам и провел на льду 16:31 (4:30 — в большинстве).

В этом сезоне Марченко набрал 30 (14+16) очков при полезности «плюс 6» в 34 матчах. В активе Воронкова 25 (13+12) очков при полезности «0» в 38 играх.