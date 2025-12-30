В апреле 2025 года капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
"Саша — молодец, дарит нам замечательную возможность гордиться его достижениями. Он четкое подтверждение того, что, в отличие от расхожего выражения, на детях талантов природа не отдыхает.
При его возрасте у него шикарная концентрация. И это говорит о том, что дважды победившая на Олимпийских играх мама (баскетболистка Татьяна Овечкина — Спортс«“) вложила в него и дисциплину, и упорство, и генетику.
Как бы ни назывался клуб, за который он выступает, все равно русское определение «Александр Овечкин» звучит мощно, опережая все остальные ассоциации и наречия. Я горжусь тем, что русский перевод канадского хоккея в словосочетании «Александр Овечкин» дает еще и целую череду замечательных рекордов.
Надеюсь, у него хватит сил и желания для того, чтобы подарить нам еще несколько поводов похвастаться тем, что мы с ним русские люди", — сказал Карелин.
Итоги голосования «Лучший спортсмен мира-2025». Вы еще раз выбрали Овечкина!