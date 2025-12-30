Ричмонд
Каспарайтис о лучших россиянах в НХЛ в этом году: «Овечкин побил вечный рекорд и возглавляет топ, Кучеров — второй, Бобровского назову третьим — сильнейший вратарь НХЛ в 2025-м»

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис назвал тройку лучших российских игроков НХЛ в 2025 году.

Источник: Спортс"

"Александр Овечкин возглавляет мой топ сильнейших игроков НХЛ в этом году. Он побил вечный рекорд Уэйна Гретцки по голам в истории регулярных чемпионатов. Более того, Овечкин продолжает устанавливать свой собственный абсолютный рекорд.

Второе место в моем рейтинге занимает нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Своей игрой и высокой результативностью он каждый сезон оправдывает статус лучшего бомбардира команды.

Третьим я назову Сергея Бобровского. Он внес огромный вклад для победы «Флориды» в предыдущем розыгрыше Кубка Стэнли. Бобровский — сильнейший вратарь НХЛ в 2025 году", — сказал Каспарайтис.

Губерниев о Бобровском: «Один из величайших вратарей в истории. Лучшие голкиперы — Плант, Третьяк, Драйден, Гашек, еще несколько фамилий. Сергей среди них, безусловно».

