Роднина о главном событии в российском спорте в 2025-м: «Рекорд Овечкина. Своими достижениями в НХЛ он прославляет наш спорт, отечественную школу хоккея»

— Главное событие в российском спорте в 2025 году?
— Для меня это рекорд Овечкина. Безусловно, в этом году начали открываться окна возможностей для наших спортсменов из различных видов, но мы все равно весь этот год варились в собственном соку.
Своими достижениями в НХЛ Овечкин прославляет российский спорт, отечественную школу хоккея. К этому рекорду он шел десятилетия, это же не просто так вышел на лед и тут же установил рекорд, — заявила Роднина.
В апреле Овечкин побил рекорд Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.
С учетом плей-офф у него 989 голов. По этому показателю Овечкин занимает 2-е место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).