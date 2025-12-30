Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
1
:
Северсталь
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
4.50
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.90
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
31.12
Питтсбург
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.30
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
31.12
Торонто
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
31.12
Флорида
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
31.12
Чикаго
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.91
X
4.20
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
31.12
Ванкувер
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.15
П2
2.29
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
5
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Сан-Хосе
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
2
:
Ванкувер
3
П1
X
П2

Роднина о главном событии в российском спорте в 2025-м: «Рекорд Овечкина. Своими достижениями в НХЛ он прославляет наш спорт, отечественную школу хоккея»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о главном спортивном событии в 2025 году.

Источник: Спортс"

— Главное событие в российском спорте в 2025 году?

— Для меня это рекорд Овечкина. Безусловно, в этом году начали открываться окна возможностей для наших спортсменов из различных видов, но мы все равно весь этот год варились в собственном соку.

Своими достижениями в НХЛ Овечкин прославляет российский спорт, отечественную школу хоккея. К этому рекорду он шел десятилетия, это же не просто так вышел на лед и тут же установил рекорд, — заявила Роднина.

В апреле Овечкин побил рекорд Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.

С учетом плей-офф у него 989 голов. По этому показателю Овечкин занимает 2-е место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).