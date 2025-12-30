Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
31.12
Питтсбург
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
31.12
Торонто
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
31.12
Флорида
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
31.12
Чикаго
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
31.12
Ванкувер
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.15
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
5
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Ги Буше о 2:4 от «Барыса»: «Три пропущенные гола подарили сопернику сами. Мы недостаточно грамотно действовали с шайбой, постоянно теряли ее, нужно было постоянно обороняться»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о поражении от «Барыса» со счетом 2:4.

Источник: Спортс"

— Начали сегодня достаточно неплохо, первый период был хорошим. Три пропущенные шайбы мы подарили сопернику сами. Сегодня соперник нас переиграл, они боролись и сражались. Во втором периоде мы где-то доминировали.

— В прошлом матче говорили, что эмоции команды были на дне. Сегодня тоже сказывалась какая-то усталость в эмоциональном плане? Показалось, что команда пустая…

— Это не соответствует действительности, эмоции были. Мы недостаточно грамотно действовали с шайбой. Постоянно теряли ее, нужно было постоянно обороняться.

— Как бы оценили 2025 год? Что пожелаете болельщикам и каким бы хотели видеть 2026 год?

— Если сегодняшнее поражение мы выносим за скобки, то с того времени, как мы располагаем всем составом, мы побеждали все топовые команды. Мы всегда проявляем хорошую работоспособность.

Мне не нравится, как мы играем с теми командами, с которыми логически должны были бы играть лучше. С учетом того, что у нас 14 новых игроков и были травмы, считаю, что мы достаточно хорошо идем и двигаемся в правильном направлении.

Мы сделали правильный выбор в плане подбора игроков и знаем, куда нам двигаться. Сегодня мы недостаточно грамотно распоряжались шайбой. Мы видим, что мы можем обыгрывать топовые клубы, и нам есть над чем работать в игре с командами, которые идут ниже.

Мы прекрасно понимаем, что нужно работать над зрелостью команды. Всех с Новым годом, — сказал Буше.