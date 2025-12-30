Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.15
П2
2.28
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
5
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Исаков после 0:1 от «Локомотива»: «Нам не удается забить 2 матча подряд, тут вопрос к нашим нападающим. В 3-м периоде игралось все до одной ошибки, ее совершили мы»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался после матча с «Локомотивом» (0:1).

Источник: Спортс"

В прошлом матче «Торпедо» уступило «Нефтехимику» со счетом 0:5.

"Наверное, обе команды сегодня понимали, что нужно переломить ситуацию, которая была в прошлых матчах. К сожалению, нам не удается забить два матча подряд. Наверное, тут вопрос к нашим нападающим, именно к нашей игре в нападении.

Понятно, что в третьем периоде игралось все до одной ошибки. К сожалению, ее совершили мы, и мы проиграли.

Наверное, с такой командой, как «Локомотив», надо в первую очередь обратить внимание на игру под воротами. В принципе, мы на этом и делали акцент. Но повторюсь, они нашли этот момент под воротами и смогли занести шайбу чуть ли не с нашим вратарем.

Что касается самого рисунка, понятно, что обе команды пытаются играть очень надежно и не ошибаться. Наверное, было видно со стороны, что все были максимально заряжены. Эта игра очень близко напоминала то, что будет ждать всех в плей-офф", — сказал Исаков.