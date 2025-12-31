Квартальнов о 3:2 с «Салаватом»: «Получилось то, что планировали. И момент везения был, и ребята старались выполнить те вещи, которые говорили»

Игра переворачивается очень быстро. Из-за обрывов, потерь невынужденных, удалений. Вот не было у Сереги Кузнецова никакого резона так играть. Никакой грубости там не было, просто наш игрок так сыграл. Может, соперник его вывел, но надо было потерпеть. Такие вещи переворачивают игру.