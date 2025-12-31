Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.15
П2
2.28
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
5
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Квартальнов о 3:2 с «Салаватом»: «Получилось то, что планировали. И момент везения был, и ребята старались выполнить те вещи, которые говорили»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ).

Источник: Спортс"

Победную шайбу забросил Вадим Шипачев.

— Думаю, была хорошая игра. Единственное, упустили преимущество в два гола. Это небольшой минус нам. Но в овертайме забили. Удаления решили в общем.

Не нужно было отдавать при игре в три на пять. Тут надо немножко терпеть и сыграть чуть попроще. Опять таки, получили удаление в конце. Таки мелочи важны, когда играешь на выезде.

Сегодня получилось то, что планировали. Сегодня дошло. Иногда не доходит до игроков, иногда соперник не дает. Сегодня и соперник чуть дал, и момент везения был, и ребята старались выполнить те вещи, которые говорили.

Игра переворачивается очень быстро. Из-за обрывов, потерь невынужденных, удалений. Вот не было у Сереги Кузнецова никакого резона так играть. Никакой грубости там не было, просто наш игрок так сыграл. Может, соперник его вывел, но надо было потерпеть. Такие вещи переворачивают игру.

— Минское «Динамо» не побеждало с 2016 года в Уфе. Каково эту серию прервать?

— Сегодня победили. Рано или поздно это случается. Ждали долго.

— 2025 год как бы оценили?

— Всех с наступающим Новым годом! Для нашей команды это был неплохой год. Но тем профессиональный спорт и хорош, что надо постоянно идти вперед, не сбавлять.

— Была уверенность в победе сегодня? Даже вратарь у вас сегодня был не Фукале, а Демченко.

— По вратарям у нас своя система. Не привязываемся. У нас два хороших голкипера. Лига сейчас в целом очень интересная, результаты могут быть совсем непредсказуемые. Загадывать, что мы обязательно обыграем кого-то… Такого точно не было.

Готовились к серьезной игре. Тут команда играет в атаку, — сказал Квартальнов.

Минское «Динамо» выиграло 4 из 5 последних матчей — сегодня 3:2 с «Салаватом» в овертайме. Команда Квартальнова идет 1-й на Западе.