Матч-центр
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер
1
:
Филадельфия
3
Все коэффициенты
П1
26.00
X
8.00
П2
1.13
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Чикаго
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Демидов набрал очки в 4-м матче подряд — 0+1 с «Флоридой». У него 33 балла в 39 играх — лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков

Форвард «Монреаля» Иван Демидов сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:2 ОТ).

Источник: Спортс"

На счету 20-летнего россиянина стало 33 (10+23) очка в 39 играх в текущем сезоне при полезности «+3» и среднем времени на льду 15:04.

Текущая результативная серия — 4 игры (3+4 на отрезке).

Демидов лидирует в гонке бомбардиров среди новичков лиги, опережая 19-летнего форварда «Анахайма» Беккета Сеннеке на 4 балла (29 очков в 39 играх, 11+18, «минус 4», 16:40).

Сегодня Иван (18:31 — четвертое время среди форвардов «Канадиенс», полезность «+1») отметился 1 броском в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.