Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер
2
:
Филадельфия
4
Все коэффициенты
П1
86.00
X
12.50
П2
1.03
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Чикаго
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Шабанов против «Чикаго»: ассист, 1 блок, 1 хит, 1 потеря и «+1» за 13:53. У него 12 очков в 27 играх в сезоне

Форвард «Айлендерс» Максим Шабанов сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:2 Б).

На счету 25-летнего россиянина стало 12 (4+8) очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 13:59.

Сегодня Шабанов (13:53, «+1») отметился 1 силовым приемом, 1 блоком и допустил 1 потерю.