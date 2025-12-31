Ричмонд
У Овечкина 34 (15+19) очков в 34 матчах сезона. Форвард «Вашингтона» ассистировал Сурдифу в игре с «Рейнджерс»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 34-е очков в текущем сезоне НХЛ.

Источник: Спортс"

Российский хоккеист ассистировал Джастину Сурдифу в матче против «Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата (3:1, второй период).

Теперь в активе Овечкина 34 (15+19) баллов в 40 играх сезона.

