У Овечкина 34 (15+19) очков в 34 матчах сезона. Форвард «Вашингтона» ассистировал Сурдифу в игре с «Рейнджерс»

Российский хоккеист ассистировал Джастину Сурдифу в матче против «Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата (3:1, второй период).
Теперь в активе Овечкина 34 (15+19) баллов в 40 играх сезона.
