«Питтсбург» выменял Замулу у «Филадельфии» на Томазино

«Питтсбург» и «Филадельфия» произвели обмен.

Источник: Спортс"

«Флайерс» отдали 25-летнего защитника Егора Замулу и забрали 24-летнего нападающего Филипа Томазино. Обмен подтвердил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас.

Замула в текущем сезоне провел 13 матчей в НХЛ за «Филадельфию». На счету россиянина одна результативная передача, его показатель полезности — «плюс 4».

Томазино в этом сезоне провел 9 матчей в НХЛ за «Питтсбург». На счету канадца одна результативная передача, его показатель полезности — «минус 2».

Контракт Замулы будет действовать до окончания сезона. Кэпхит — 1,7 миллиона долларов. Летом 2026-го хоккеист должен стать ограниченно свободным агентом.

Контракт Томазино также рассчитан до окончания сезона. Кэпхит — 1,75 миллиона долларов. Летом 2026-го форвард должен стать ограниченно свободным агентом.

Детальную статистику выступлений Замулы в НХЛ можно посмотреть здесь, а статистику Томазино — здесь.