Кучеров набрал 2 очка в 4 матчах подряд — сегодня 1+1 с «Анахаймом». У форварда «Тампы» 18+33 за 35 игр в сезоне НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче против «Анахайма» (4:3 ОТ).

32-летний россиянин набрал по два очка в каждой из четырех последних игр регулярного чемпионата НХЛ.

В текущем сезоне на его счету 51 (18+33) очко в 35 матчах при полезности «плюс 14».

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше