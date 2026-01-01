Ничушкин сделал хет-трик с «Сент-Луисом» — 1-й в сезоне. У игрока «Колорадо» 11+15 за 31 матч

В предыдущий раз он забивал трижды за игру в сезоне-2024/25 — 9 марта 2025 года против «Торонто» (7:4).
В этом чемпионате Ничушкин провел 31 матч и набрал 26 (11+15) очков при полезности «плюс 9».
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал первый для себя хет-трик в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил три шайбы в ворота «Сент-Луиса» (6:1).
