Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2

Ничушкин сделал хет-трик с «Сент-Луисом» — 1-й в сезоне. У игрока «Колорадо» 11+15 за 31 матч

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал первый для себя хет-трик в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил три шайбы в ворота «Сент-Луиса» (6:1).

Источник: Спортс"

В предыдущий раз он забивал трижды за игру в сезоне-2024/25 — 9 марта 2025 года против «Торонто» (7:4).

В этом чемпионате Ничушкин провел 31 матч и набрал 26 (11+15) очков при полезности «плюс 9».