Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.25
П2
2.89
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2

Фокс не попал в состав США на Олимпиаду. Келлер из «Юты», Томпсон из «Баффало» и защитник «Флориды» Джонс — вошли в список (Эмили Каплан)

Журналистка ESPN Эмили Каплан сообщила, что защитник «Рейнджерс» Адам Фокс не попал в состав сборной США на Олимпиаду-2026.

Источник: Спортс"

Она также отметила, что форварды Клейтон Келлер («Юта») и Тейдж Томпсон («Баффало»), а также защитник Сет Джонс («Флорида») войдут в список участников.

Официальное объявление состава сборной США запланировано на 2 января.

В текущем сезоне Фокс провел 28 матчей и набрал 28 (4+24) очков при полезности «плюс 3». В 2021 году он стал лучшим защитником по итогам регулярного чемпионата НХЛ, получив «Норрис Трофи».

Макдэвид, Кросби, Селебрини, Макар, Маккиннон, Пойнт, Маршанд — в составе Канады на ОИ-2026.