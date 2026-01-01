Фокс не попал в состав США на Олимпиаду. Келлер из «Юты», Томпсон из «Баффало» и защитник «Флориды» Джонс — вошли в список (Эмили Каплан)

Она также отметила, что форварды Клейтон Келлер («Юта») и Тейдж Томпсон («Баффало»), а также защитник Сет Джонс («Флорида») войдут в список участников.
Официальное объявление состава сборной США запланировано на 2 января.
В текущем сезоне Фокс провел 28 матчей и набрал 28 (4+24) очков при полезности «плюс 3». В 2021 году он стал лучшим защитником по итогам регулярного чемпионата НХЛ, получив «Норрис Трофи».
Макдэвид, Кросби, Селебрини, Макар, Маккиннон, Пойнт, Маршанд — в составе Канады на ОИ-2026.