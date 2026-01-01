Ричмонд
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.25
П2
2.89
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2

Чернышов забил в 3-м матче подряд — 1+1 с «Миннесотой». У 20-летнего форварда 8 очков в 7 играх за «Сан-Хосе»

20-летний форвард «Сан-Хосе» Игорь Чернышов набрал 2 (1+1) очка в матче против «Миннесоты» (4:3 Б), продлив голевую серию до 3 игр.

Источник: Спортс"

Он провел на льду 16:08 и реализовал единственный бросок в створ, завершив встречу регулярного чемпионата НХЛ с полезностью «0».

В этом сезоне Чернышов набрал 8 (3+5) очков в 7 матчах за «Шаркс» при полезности «плюс 4».