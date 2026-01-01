Ротенберг поздравил с Новым годом: «Год Огненной Лошади — это про скорость, силу и движение вперед. Пусть он станет годом роста и прогресса для каждого из нас и всего российского хоккея»

"Друзья, с Новым годом!
Год Огненной Лошади — это про скорость, силу и движение вперед. Пусть он станет годом роста и прогресса для каждого из нас и всего российского хоккея — от детских школ до сборной России.
Хоккеистам желаю здоровья, удачи, веры в себя и больших побед. Молодым игрокам — расти от сезона к сезону и не бояться работы. Тренерам, специалистам, всем, кто развивает хоккей, — сил и энергии для движения вперед.
Спасибо всем, кто живет хоккеем — ходит на матчи, смотрит игры, поддерживает команды и игроков. Ваша энергия и эмоции делают нашу игру сильнее. Пусть в новом году будет больше ярких матчей и общих побед.
Пусть в семьях будет мир и тепло, дети растут здоровыми и счастливыми, а дома всегда ждут и верят.
С Новым годом! Только вперед!" — написал Ротенберг в соцсетях.
Ротенберг о 2025-м: «Я закончил работу в СКА, где провел 18 лет. Мы приучили Петербург к хорошему хоккею. Ни предательство, ни неудачи не смогут испортить эти воспоминания».