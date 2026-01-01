Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.26
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2

Ротенберг поздравил с Новым годом: «Год Огненной Лошади — это про скорость, силу и движение вперед. Пусть он станет годом роста и прогресса для каждого из нас и всего российского хоккея»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер «России 25» Роман Ротенберг поздравил хоккеистов и болельщиков с Новым годом.

Источник: Спортс"

"Друзья, с Новым годом!

Год Огненной Лошади — это про скорость, силу и движение вперед. Пусть он станет годом роста и прогресса для каждого из нас и всего российского хоккея — от детских школ до сборной России.

Хоккеистам желаю здоровья, удачи, веры в себя и больших побед. Молодым игрокам — расти от сезона к сезону и не бояться работы. Тренерам, специалистам, всем, кто развивает хоккей, — сил и энергии для движения вперед.

Спасибо всем, кто живет хоккеем — ходит на матчи, смотрит игры, поддерживает команды и игроков. Ваша энергия и эмоции делают нашу игру сильнее. Пусть в новом году будет больше ярких матчей и общих побед.

Пусть в семьях будет мир и тепло, дети растут здоровыми и счастливыми, а дома всегда ждут и верят.

С Новым годом! Только вперед!" — написал Ротенберг в соцсетях.

Ротенберг о 2025-м: «Я закончил работу в СКА, где провел 18 лет. Мы приучили Петербург к хорошему хоккею. Ни предательство, ни неудачи не смогут испортить эти воспоминания».