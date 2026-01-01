Ричмонд
21:00
Оттава
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.26
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2

Стэмкос забил 600-й гол в регулярках НХЛ за 1203 матча. Только у Овечкина и Кросби больше шайб среди действующих игроков

Форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос забросил 600-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в игре с «Вегасом» (4:2).

35-летнему нападающему потребовалось провести 1202 матча, чтобы добраться до этой отметки.

Только Александр Овечкин («Вашингтон», 912 шайб за 1531 игру) и Сидни Кросби («Питтсбург», 646 шайб за 1390 матчей) забили больше голов среди действующих игроков.

В текущем сезоне на счету Стэмкоса 26 (18+8) очков за 39 матчей при полезности «минус 9».

Стэмкос повторил рекорд НХЛ, забив 6 победных голов за календарный месяц. У форварда «Нэшвилла» 17+8 за 38 игр в этом сезоне.

