Стэмкос забил 600-й гол в регулярках НХЛ за 1203 матча. Только у Овечкина и Кросби больше шайб среди действующих игроков

35-летнему нападающему потребовалось провести 1202 матча, чтобы добраться до этой отметки.
Только Александр Овечкин («Вашингтон», 912 шайб за 1531 игру) и Сидни Кросби («Питтсбург», 646 шайб за 1390 матчей) забили больше голов среди действующих игроков.
В текущем сезоне на счету Стэмкоса 26 (18+8) очков за 39 матчей при полезности «минус 9».
Стэмкос повторил рекорд НХЛ, забив 6 победных голов за календарный месяц. У форварда «Нэшвилла» 17+8 за 38 игр в этом сезоне.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше