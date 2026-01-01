Овечкин отметил Новый год по московскому времени, сообщила Шубская: «Ребята поехали в аэропорт, завтра игра в другом городе. Вот такое расписание в НХЛ»

Россиянин принял участие в домашнем матче против «Рейнджерс» (6:3), который начался 31 декабря в 20:30 по московскому времени. 1 января «Вашингтон» сыграет с «Оттавой» на выезде, игра начнется в 21:00 по московскому времени.
«Успели после игры встретить Новый год по московскому времени… И ребята поехали в аэропорт, так как завтра опять игра в другом городе?. Вот такое расписание в НХЛ))», — написала супруга Овечкина в соцсети.
