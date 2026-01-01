Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Оттава
0
:
Вашингтон
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
02.01
Каролина
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
02.01
Питтсбург
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
02.01
Торонто
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
02.01
Чикаго
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
02.01
Сиэтл
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
02.01
Лос-Анджелес
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Юта
П1
X
П2

Овечкин отметил Новый год по московскому времени, сообщила Шубская: «Ребята поехали в аэропорт, завтра игра в другом городе. Вот такое расписание в НХЛ»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отпраздновал Новый год по московскому времени, сообщила жена хоккеиста Анастасия Шубская.

Источник: Спортс"

Россиянин принял участие в домашнем матче против «Рейнджерс» (6:3), который начался 31 декабря в 20:30 по московскому времени. 1 января «Вашингтон» сыграет с «Оттавой» на выезде, игра начнется в 21:00 по московскому времени.

«Успели после игры встретить Новый год по московскому времени… И ребята поехали в аэропорт, так как завтра опять игра в другом городе?. Вот такое расписание в НХЛ))», — написала супруга Овечкина в соцсети.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше