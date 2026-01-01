Ричмонд
Гончар о событии года в российском спорте: «Рекорд Овечкина. Кубок Стэнли россияне берут регулярно, а такое может произойти только раз в 100 лет»

Обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар назвал достижение Александра Овечкина главным событием в российском спорте в минувшем году. Напомним, в апреле 2025 года российский хоккеист побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

"Рекорд Саши Овечкина — главное событие всего российского спорта в 2025 году. Это рекорд феноменального масштаба. Такое может произойти только раз в 100 лет. Поэтому для меня рекорд Саши — событие номер один.

В 2025 году наши хоккеисты становились обладателями Кубка Стэнли, но в этом нет ничего такого удивительного. Наши хоккеисты практически на регулярной основе берут этот трофей. А рекорд Саши — это большая редкость. Овечкин — спортсмен года России", — сказал Гончар.

