Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Айлендерс
1
:
Юта
1
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.38
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.20
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

Овечкин не забил в 3-м матче подряд: 4 броска в створ, 4 хита, 1 потеря и «минус 2» против «Оттавы». У Александра 34 очка в 41 игре сезона

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продлил безголевую серию до 3 матчей: он не набрал очки в выездной игре против «Оттавы» (3:4).

Источник: Спортс"

Сегодня на счету россиянина 4 броска в створ, 4 силовых приема, 1 потеря, малый штраф и «минус 2» за 16:33 на льду.

На данный момент на счету Овечкина 34 (15+19) очка и «плюс 1» в 41 матче регулярного сезона НХЛ.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше