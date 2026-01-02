Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.43
X
4.40
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.20
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Юта
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

Третьяк про 1 гол у Овечкина в 13 матчах: «Он итак легенда. Не каждый сезон для него складывается удачно»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о результативности капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в этом сезоне НХЛ. 40-летний россиянин забил 1 гол в последних 13 матчах регулярного чемпионата. Всего на его счету 34 (15+19) балла в 41 игре.

«Мы радуемся его каждому голу. Все бывает, не каждый сезон для него складывается удачно, не каждый матч он забивает. Все будет нормально, он и так уже является легендой», — сказал Третьяк.

