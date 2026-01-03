Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Анахайм
0
:
Миннесота
1
Все коэффициенты
П1
5.32
X
4.40
П2
1.61
Хоккей. НХЛ
перерыв
Ванкувер
0
:
Сиэтл
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
4.20
П2
1.84
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.35
X
4.63
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.59
П2
6.07
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.25
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Рейнджерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Вегас
3
П1
X
П2

Панарин набрал 2+1 в матче «Зимней классики» против «Флориды» и стал 2-й звездой. У него 44 очка в 42 играх в сезоне

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал дубль и результативную передачу в матче «Зимней классики» НХЛ против «Флориды» (5:1).

34-летний россиянин был признан второй звездой встречи. В текущем сезоне на его счету стало 44 (16+28) очка в 42 играх при полезности «минус 5».

Сегодня Панарин (18:29, «+2») реализовал 2 из 5 бросков в створ.