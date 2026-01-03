Панарин набрал 2+1 в матче «Зимней классики» против «Флориды» и стал 2-й звездой. У него 44 очка в 42 играх в сезоне

34-летний россиянин был признан второй звездой встречи. В текущем сезоне на его счету стало 44 (16+28) очка в 42 играх при полезности «минус 5».
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал дубль и результативную передачу в матче «Зимней классики» НХЛ против «Флориды» (5:1).
34-летний россиянин был признан второй звездой встречи. В текущем сезоне на его счету стало 44 (16+28) очка в 42 играх при полезности «минус 5».
Сегодня Панарин (18:29, «+2») реализовал 2 из 5 бросков в створ.