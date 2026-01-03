Ричмонд
3-й период
Анахайм
1
:
Миннесота
4
Все коэффициенты
П1
34.00
X
19.00
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер
3
:
Сиэтл
3
Все коэффициенты
П1
4.10
X
1.78
П2
4.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.63
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.59
П2
6.07
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.25
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Рейнджерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Вегас
3
П1
X
П2

Шестеркин отразил 36 из 37 бросков «Флориды» в матче «Зимней классики». Он 9-й вратарь в истории НХЛ с 2+ победами в играх на открытом воздухе

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин принял участие в матче «Зимней классики» НХЛ против «Флориды» (5:1). Игра проходила в Майами на открытом воздухе.

30-летний россиянин отразил 36 из 37 бросков (97,3%). Победа стала для него 17-й в 33 играх в текущем сезоне (91,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,47).

Матч на открытом воздухе стал для Шестеркина вторым в карьере. В феврале 2024 года он защищал ворота «Рейнджерс» в матче Stadium Series против «Айлендерс» (6:5 ОТ).

Игорь стал 9-м вратарем в истории лиги с 2 или более победами в таких играх и 1-м россиянином в этом списке.

Также в него входят Хенрик Лундквист (4), Крэйг Андерсон (3), Джордан Биннингтон («Сент-Луис», 3), Брэйден Холтби (2), Фредерик Андерсен («Каролина», 2), Тай Конклин (2), Джонатан Куик («Рейнджерс», 2) и Туукка Раск.